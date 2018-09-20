Bacağı bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra et yiyen bakteri kapan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Sekiz defa ameliyat geçiren ve ardından da sol bacağı kesilen üç çocuk annesi Kiara Boulton kurtarılamadı.

Anne Boulton, Kiara'nın şeker hastalığı (diyabet) dahil olmak üzere birçok sağlık sorunu vardı ama örümcek ısırığı sonrası bu sorunlar daha da kötüleşti.

Ameliyat gerektirecek kadar ciddi olan örümcek ısırıklarının son derece nadir olduğuna dikkat çeken Dr. Steve Threlkeld, Kiara'nın ölümünün bir örümcek ısırığından kaynaklanma olasılığının düşük olduğunu, ancak muhtemelen diyabet hastaları için tehlikeli olan bir enfeksiyondan kaynaklandığını söyledi.

Boulton'un annesi Annette Boulton, ölmeden hemen önce kızının yanında olduğunu belirterek, "Onunla konuştum ve elini tuttum, ona onu sevdiğimi söyledim" dedi.

Kiara'nın ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak et yiyen bakteriler olan nekrotizan fasiit yer aldı.

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