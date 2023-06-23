Bir Uzun Yol Hikayesi: Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldız belgeseli izleyiciyle buluştu

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Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’ın genel sanat yönetmenliği ve ülkemizin önde gelen şeflerinden Rengin Gökmen’in yönetiminde 2017 yılında kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, Türkiye genelindeki ilk müzik yolculuğunda sanatseverleri, Türk Sanat Müziği’nin dev ismi Zeki Müren ve onun unutulmaz şarkıları ile bir araya getirmişti. Ankara ve İstanbul’un ardından sırasıyla Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Bodrum ve Çeşme’de verilen konserlerde on binlerce müzik dostunu, Zeki Müren’in hafızalarda yer etmiş eserlerinin filarmonik formuyla buluşturan orkestranın Türkiye turnesini konu alan ‘Bir Uzun Yol Hikayesi: Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldız’ belgeseli, 23 Haziran tarihinden itibaren izleyiciyle buluşacak.

"ZEKİ MÜREN'SİZ OLMAZDI"

Belgeselin yönetmenliğini üstlenen yönetmen Serhat Akinan, belgeselin çekimi için tüm Türkiye’yi dolaştıklarını belirterek “Konserlerde seyircilerle duygusal anlar yaşandı ve bunu film yapmak istedik. Zeki Müren'siz olmazdı. Tüm film afişlerini, mektupları, görüntüleri aldık. Kolay bir yolculuk olmadı. Bütün isteğimiz bu duyguyu, Zeki Müren’i de işin içine katarak aktarmaktı. Umarım başarabilmişizdir. Zeki Müren'le büyüdüğümüz için, izleyenlerin anısına çok saygı duyarak, koruyarak yapmaya çalıştık” diye konuştu.

"ZEKİ MÜREN ZAMANSIZ BİR ŞARKICI"

Belgesel gösteriminin ardından kısa bir müzik ziyafeti sunan tenor Murat Karahan ise, “Limak Filarmoni Orkestrası’nın temel çıkış noktası çok sesli müziği ülkemizde, Anadolu'da olabildiğince çok kişiye ulaştırmak, anlatabilmekti. Esas çıkış noktası insanların çok sesli müziğe karşı olan ön yargısını kırmaktı. Zeki Müren zamansız bir şarkıcı, çok cesur bir figür. Aslında bizim Ebru Özdemir ile burada yaptığımız şey de bu” dedi.