Bir Uzun Yol Hikayesi: Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldız belgeseli izleyiciyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat
ABONE OL

Bir Uzun Yol Hikayesi: Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldız belgeseli izleyiciyle buluştu

İlk müzik yolculuğuna Türk sanat müziğinin dev ismi Zeki Müren’in unutulmaz şarkılarıyla çıkan Limak Filarmoni Orkestrası’nın Türkiye turnesi hikayesini konu alan ‘Bir Uzun Yol Hikayesi: Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldız’ belgeselinin gala gösterimi İstanbul’da gerçekleştirildi

Bir Uzun Yol Hikayesi: Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldız belgeseli izleyiciyle buluştu
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’ın genel sanat yönetmenliği ve ülkemizin önde gelen şeflerinden Rengin Gökmen’in yönetiminde 2017 yılında kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, Türkiye genelindeki ilk müzik yolculuğunda sanatseverleri, Türk Sanat Müziği’nin dev ismi Zeki Müren ve onun unutulmaz şarkıları ile bir araya getirmişti. Ankara ve İstanbul’un ardından sırasıyla Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Bodrum ve Çeşme’de verilen konserlerde on binlerce müzik dostunu, Zeki Müren’in hafızalarda yer etmiş eserlerinin filarmonik formuyla buluşturan orkestranın Türkiye turnesini konu alan ‘Bir Uzun Yol Hikayesi: Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldız’ belgeseli, 23 Haziran tarihinden itibaren izleyiciyle buluşacak.

"ZEKİ MÜREN'SİZ OLMAZDI"

Belgeselin yönetmenliğini üstlenen yönetmen Serhat Akinan, belgeselin çekimi için tüm Türkiye’yi dolaştıklarını belirterek “Konserlerde seyircilerle duygusal anlar yaşandı ve bunu film yapmak istedik. Zeki Müren'siz olmazdı. Tüm film afişlerini, mektupları, görüntüleri aldık. Kolay bir yolculuk olmadı. Bütün isteğimiz bu duyguyu, Zeki Müren’i de işin içine katarak aktarmaktı. Umarım başarabilmişizdir. Zeki Müren'le büyüdüğümüz için, izleyenlerin anısına çok saygı duyarak, koruyarak yapmaya çalıştık” diye konuştu.

"ZEKİ MÜREN ZAMANSIZ BİR ŞARKICI"

Belgesel gösteriminin ardından kısa bir müzik ziyafeti sunan tenor Murat Karahan ise, “Limak Filarmoni Orkestrası’nın temel çıkış noktası çok sesli müziği ülkemizde, Anadolu'da olabildiğince çok kişiye ulaştırmak, anlatabilmekti. Esas çıkış noktası insanların çok sesli müziğe karşı olan ön yargısını kırmaktı. Zeki Müren zamansız bir şarkıcı, çok cesur bir figür. Aslında bizim Ebru Özdemir ile burada yaptığımız şey de bu” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İş Sanat bayramda da izleyicilerle birlikte
KÜLTÜR-SANAT İş Sanat bayramda da izleyicilerle birlikte
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali "Aida" operası ile sona erdi
KÜLTÜR-SANAT İstanbul Opera Festivali "Aida" operası ile sona erdi
Akademi'den 'En İyi Film Oscarı' kriterleri için güncelleme
KÜLTÜR-SANAT Akademi'den 'En İyi Film Oscarı' kriterleri için ...
10 genç sanatçıdan sergi
KÜLTÜR-SANAT 10 genç sanatçıdan sergi
'İKSV Enstrüman Destek Fonu' için konser
KÜLTÜR-SANAT 'İKSV Enstrüman Destek Fonu' için konser
Yeni Türkü İş Sanat Çarşamba Sahnesi'nde Marmaris'i salladı
KÜLTÜR-SANAT Yeni Türkü Marmaris'i salladı
İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Kristal Flamingo’lar Sahiplerini Buldu
KÜLTÜR-SANAT 'Kristal Flamingo’lar sahiplerini buldu
Sonsuz İhtimallerin Sergisi: 'Time is a Child' Leros Adası'nda!
KÜLTÜR-SANAT 'Time is a Child' sergisi Leros Adası'nda
'Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri' sergisi Salt'ta
KÜLTÜR-SANAT 'Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri' Salt'ta
Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde UNESCO kürsüsü kurulacak
KÜLTÜR-SANAT UNESCO'dan Karagöz atağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.