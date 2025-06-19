Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' AKM'de

        'Bir Yaz Gecesi Rüyası' AKM'de

        İstanbul Filarmoni Derneği'nin (İFD) 80. yılına özel olarak sahnelenecek Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" 24 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 16:37 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bir Yaz Gecesi Rüyası' AKM'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul Filarmoni Derneği’nin (İFD) 80. yılına özel görkemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Özellikle Avrupa’da "Midsummer" (Yaz Dönümü) olarak kutlanan 24 Haziran'da, besteci Felix Mendelssohn’un, William Shakespeare'in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyunu için bestelediği sahne müziği, eksiksiz olarak Türkiye'de ilk kez seslendiriliyor.

        Şef Orçun Orçunsel yönetiminde sahne alacak İstanbul Filarmoni Orkestrası'na Burak Onur Erdem yönetimindeki Rezonans Korosu eşlik edecek. Erkan Kolçak Köstendil’in hem oyuncu hem de yönetmen olarak yer aldığı etkinlikte, Shakespeare'in ölümsüz eseri Bir Yaz Gecesi Rüyası, okuma tiyatrosu olarak sanatseverlerle buluşacak.

        İstanbul Filarmoni Derneği 80. Yıl Konseri: Bir Yaz Gecesi Rüyası- Sahne Müziği Op.61 Türkiye Prömiyeri; 24 Haziran saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Filarmoni Derneği
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Bir Yaz Gecesi Rüyası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        Tarihin en büyük satışı
        Tarihin en büyük satışı
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!