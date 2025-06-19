'Bir Yaz Gecesi Rüyası' AKM'de

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul Filarmoni Derneği’nin (İFD) 80. yılına özel görkemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Özellikle Avrupa’da "Midsummer" (Yaz Dönümü) olarak kutlanan 24 Haziran'da, besteci Felix Mendelssohn’un, William Shakespeare'in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyunu için bestelediği sahne müziği, eksiksiz olarak Türkiye'de ilk kez seslendiriliyor.

Şef Orçun Orçunsel yönetiminde sahne alacak İstanbul Filarmoni Orkestrası'na Burak Onur Erdem yönetimindeki Rezonans Korosu eşlik edecek. Erkan Kolçak Köstendil’in hem oyuncu hem de yönetmen olarak yer aldığı etkinlikte, Shakespeare'in ölümsüz eseri Bir Yaz Gecesi Rüyası, okuma tiyatrosu olarak sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Filarmoni Derneği 80. Yıl Konseri: Bir Yaz Gecesi Rüyası- Sahne Müziği Op.61 Türkiye Prömiyeri; 24 Haziran saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.