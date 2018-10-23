Bir Zamanlar Çukurova dizisi 7. yeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak. ATV'de Perşembe günü yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları ve 7. yeni bölüme dair detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Birlikte masal gibi bir hayat yaşayacağız!"



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz intikam peşinde!

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan her hafta daha da artıyor. Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak istiyor. Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği… Yeni bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek olan Ali Fekeli ortaya çıkıyor. Hangi tarafta olacağı merak edilen Fekeli, yeni bölüme adeta damgasını vuracak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha)

Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 7. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

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