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Bir Zamanlar Çukurova 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 81. son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova 81. son bölüm ile ekrana geldi. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da Züleyha'nın hanım ağalığı ile barış dolu yeni bir dönem başlamıştır. Peki Bir Zamanlar Çukurova 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 81. son bölüm özeti...

Bir Zamanlar Çukurova 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 81. son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova 81. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Melike İpek Yalova, Hande Soral ve Hilal Altınbilek yer alıyor. Hünkar'ın geleneklerini devam ettiren Züleyha toplu nikah için tüm hazırlıkları tamamlar. Konak da iki gelin verecektir: Gülten ve Fadik. Bir Zamanlar Çukurova 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandığında burada yer alacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 81. SON BÖLÜM ÖZETİ

Düğün, uzun bir aradan sonra şehre yeniden neşe getirir. Fekeli ve Züleyha'nın şahitliğinde neşe içinde bir düğün yaşanacaktır. Ancak düğün boyunca Fikret yine gözünü Demir'den ayırmaz. Hatta düğün telaşının arasında, artık planının bir sonraki aşamasına geçecek fırsatı da bulur!

KADIN DAYANIŞMASI ÇUKUROVA'YI ZENGİNLEŞTİRİYOR!

Demir'in annesinin tüm hisselerini de devretmesinin ardından Züleyha hem toprakların hem şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başlar. Ama elbette, yüzlerce yıldır, erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bu iş o kadar kolay olmayacaktır. Züleyha'nın kadın olmasını fırsat bilerek zorbalık yapan bir grup, karşılarında Züleyha'nın yanı sıra arkasında dimdik duran Sevda'yı bulacaktır!

Sevda da, konaktaki tüm kadınlar da Züleyha'nın arkasında adeta ona bir kadın ordusu oluşturacaktır. Bu kadın dayanışması, aralarındaki başka savaşların kırgınlıklarını da yok etmeye başlar!

YILMAZ'IN 30 MİLYONU NEREDE?

Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir! Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düşecektir! Behice, o parayı bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müjgan ise Fekeli'nin yanına da dönemeyeceklerinden, şehrin en ucuz oteline yerleşme planları yapar. Her ikisi de kayıp milyonların Züleyha'da olduğundan emindir.

FİKRET VE ÜMİT'İN PLANI NE?

Ümit, Çukurova'ya bir an önce yerleşmek için ev ararken, Demir ona büyük bir iyilik yapacaktır. Şehrin başhekimine destek olmanın görevi olduğunu söylese de bu Ümit ile yakınlaşması için bir fırsattır. Fikret ve Ümit ise Demir'in bu jestini birlikte kutlayacak kadar planlarına sadıktırlar. İkisi, çok uzun zamandır bekledikleri bir döneme girmenin sevinci içindedir. Fikret, düğün telaşının arasında planlarının ikinci kısmını hayata geçirmiştir ve şimdi olayların gelişmesini bekleyeceklerdir.

ZÜLEYHA'NIN BULDUĞU MEKTUBU KİM BIRAKTI?

Züleyha, şirkete geldiğinde Demir için bırakılmış bir mektup bulur. Mektup, geçmişten bir konuşmayı anlatmaktadır ve altında isim yoktur. Çukurova'da Yamanların geçmişten gelen bir düşmanı mı vardır?

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