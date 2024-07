Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

Ve işte karşınızda "google'layınca bile" çıkmayan bir İngiliz rock grubu: Floor 14! Spotify listesinde aylık dinleyicisi 2 bini bile bulmayan bir sanatçı daha önce gördüğümü hatırlamıyorum, kendileriyle tanıştığım için çok memnun oldum.

Yazımıza mevzubahis olan şarkıları ise "Blank Canvas".

Hem indie rock hem de heavy metal parçaları olan Floor 14, fotoğraflarına baktığımda da 14 yaşında olduklarını tahmin ettiğim grubun gençlik enerjisini yansıtıyor.

Güzel bir elektronik gitar tınısıyla başlayan şarkı, akustik gitarın da girmesinin ardından bekediğimden çok daha iyi bir bariton sesle beni karşıladı. Gitar solosu ise yetenekli bir elden çıktığını hemen gösteriyor.

"They say chivalry is dead

And it was you that killed it

A melting pot you stirred all by yourself

Short stories you pulled right off the shelf"