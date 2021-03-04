Birkan Nasuhoğlu'ndan 'Tanrı Türkü Dinliyor'

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İkisi türkü, bir tanesi de yeni beste olmak üzere üç parçadan oluşan "Tanrı Türkü Dinliyor" maxi single'ı, Birkan Nasuhoğlu'nun düzenleme ve icradaki müzisyen kimliğini gözler önüne serdi.

Sözleri Pir Sultan Abdal'a, müziği Ali Sultan'a ait 'Dostum Dostum', Aşık Mahzuni Şerif'in 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım' ve Birkan Nasuhoğlu'nun yazdığı Ozan Sarohan ile feat yaptığı 'Ben Ahımı Aldım'ın yer aldığı 'Tanrı Türkü Dinliyor'un kayıt ve mix'ini Mert Kasap mastering'ini Başar Yakupoğlu yaptı.

Maxi single'ın dinleyici ile buluşacak çıkış parçası 'Ben Ahımı Aldım' için Birkan Nasuhoğlu, "Türkülerimizden esinlenerek bestelediğim bu şarkımda Ozan Sarohan, bana kopuzuyla eşlik etti. Şarkı sözlerinde, ortak dertlere sahip iki arkadaşın hissettiklerini anlattım" dedi.

Live video performanslar olarak yayınlanacak maxi single'daki görüntülü şarkıların kaydı All Saints Moda Kilisesi'nde Ali Kanıbelli tarafından çekildi. Türk Halk Müziği şarkılarının duygusal gücünü ibadet mekânının tazeliğiyle birleştirebilmek son derece sade çekilen videolar 5 saat süren bir çalışma sonucunda tamamlandı.