Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson kimdir?

Alexander Boris de Pfeffel Johnson 19 Haziran 1964'te New York'ta doğu. Daha önce Londra Belediye Başkanılığı ve Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. Boris Johnson, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından Temmuz 2019'da Muhafazakar Parti lideri seçilerek Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı oldu.

BORİS JOHNSON'IN TÜRK KÖKENLERİ

2008'de Londra Belediye Başkanı seçilen, aşırı sağa ve İngiliz milliyetçiliğine yakın fikirleriyle bilinen ve fiziksel benzerliği nedeniyle 'Britanyalı Donald Trump' yakıştırması yapılan Boris Johnson, Türk kamuoyunda ise Çankırı'ya ve Osmanlı hükümetine kadar uzanan kökenleriyle biliniyor.

Milli Mücadele karşıtı tutumuyla tanınan ve 1922'de İzmit'te linç edilerek öldürülen gazeteci ve Osmanlı'nın son İçişleri Bakanı Ali Kemal, Britanya siyasetinin tepesine oturması muhtemel isimlerden olan Boris Johnson'ın dedesinin babası olarak biliniyor. İkinci Abdülhamid tarafından birkaç defa sürgüne gönderilen aslen Çankırılı olduğu bilinen Ali Kemal, 1903 yılında Londra'da Wilfred Brun isimli bir İngiliz kadınla evlenmiş ve çiftin Osman Kemal isimli bir çocukları olmuştu. 1912'de Türkiye'ye dönen Ali Kemal'in vefatının ardından Britanya'da büyüyen Osman Kemal, İngiliz vatandaşlığına geçmiş ve 'Johnson' soyadını almıştı.

Johnson daha önce Türk kökeniyle ilgili birçok açıklama yapsa da, referandum sürecinde yaptığı Brexit kampanyasında '77 milyon Türk'ün Birleşik Krallık'a göç edeceği' söylemi üzerinden ülkesinin AB'den ayrılmasını savunmuş, ancak bu sözlerini geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada inkar etmişti. Oysa Johnson referandum öncesinde, Nisan 2016'da yaptığı bir açıklamada, "Ben Türk yanlısı biriyim ama 77 milyon Türk dostumun ve Türkiye kökenlilerin hiçbir kontrol olmadan buraya geleceği bir durumu hayal bile edemiyorum. Bu çılgınlık, olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

BORIS JOHNSON SON SAĞLIK DURUMU

Başbakan Johnson, koronavirüs belirtilerinin düzelmemesi üzerine önceki gün yoğun bakıma kaldırıldı. Johnson'ın entübe edilmediği, yoğun bakımda kontrol altında tutulduğu açıklandı.

Başbakanlık konutu Downing Street'in Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Başbakan, doktorunun tavsiyesi üzerine bu gece test için hastaneye kaldırıldı. Başbakanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından on gün geçti. Sürekli koronavirüs semptomlarına sahip olmaya devam ettiğinden, bu bir önlem adımıdır” dedi.