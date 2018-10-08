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Bisiklet turunda film çektiler

İstanbul'dan bisikletleriyle organik tarım ve terse göç konuları ile ilgili belgesel filmler çekmek için yola çıkan tur rehberi Benian Kara ile yönetmen Uğur Cuya, 55 bin kilometrelik rotalarının 3 bin kilometresini tamamladı. Kara ve Cuya, çektikleri 'Başka Dünyanın İnsanları' ismini verdikleri belgesel filminin gösterimini, gittikleri yerlerde yapmaya başladı

08.10.2018 - 11:14 | Güncelleme: DHA

​Tur rehberi Benian Kara ve belgesel film yönetmeni Uğur Cuya çifti, tersine göç ve organik tarımla ilgili belgesel film çekmek için geçen kış yola çıktı. Kendilerine 55 bin kilometrelik rota belirleyen Kara ve Cuya, bunun 3 bin kilometresini tamamladı. İki arkadaş, gittikleri yerlerde karşılaştıkları çok sayıda tersine göç yapmış çiftçiyi filmlerinde oynattı. Cuya ve Kara, çektikleri 'Başka Dünyanın İnsanları' ismini verdikleri belgesel filmi, gittikleri yerlerde gösterime sundu.

Organik tarımla ilgili insanlarla tanışırken, aynı zamanda kırsala göç etmiş kendi yaş gruplarındaki yeni çiftçilerle tanıştıklarını anlatan Uğur Cuya, "Hayatımda bisiklet hep vardı ve kent hayatında bisiklet konusu ile ilgili filmler yapmaya çalışıyordum. Daha sonra uzun bir yola çıkarken kırsalda tohum ve temiz gıdaya ulaşabilme süreçlerinde bisikletle gidersek daha fazla insana dokunabileceğimizi düşündük. Bursa, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve Adana'daki organik çiftliklerine ve şehirden kırsala göçmüş insanların evlerine misafir olduk" dedi.

'TERSİNE GÖÇ YENİ BİR MESELE'

Geçen yıl 500 bine yakın insanın İstanbul'dan kırsala göç ettiğini söyleyen Cuya, "Biz de yol boyunca bunun artan bir grafiği olduğunu gördük ve bu konuyu çalışmaya karar verdik. Çünkü tersine göç çok yeni bir mesele. Biz yeni bir meselenin şu anda izini sürüyoruz. Bu kadar canlıyken bunun izini sürmek ve filme yansıtmak insanları heyecanlandırıyor. Yol boyu çektiğimiz 'Başka Dünyanın İnsanları' ismini verdiğimiz belgeselimizin gösterimlerini gittiğimiz kentlerde yapmaya başladık. Organik tarım yapan insanların yanına gittik, onlara derdimizi anlattık. Öncesinde neler yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, topraklarını nasıl işliyorlar, zehirsiz gıdayı nasıl temin ediyorlar ve hasat ediyorlar gibi konularda, onlarla bir hafta birlikte çalıştık. Biz kışın yola çıkmıştık, o dönemde kış sebzeleri vardı, onları topladık. İnsanların neler yaptığını anladıktan sonra filmimiz için onlara konuşmaya başladık ve o çekimleri de bu süreç oluşturdu" diye konuştu.

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