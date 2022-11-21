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Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

Erzincanlı 80 yaşındaki Garip Bayrak, gençlik yıllarından bu yana bisiklet sürme tutkusundan vazgeçmiyor

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AA
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    Erzincan'ın Ulalar Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk ve 11 torunu bulunan Bayrak, gençlik yıllarında baba mesleği olan bisikletle süt satma işine koyuldu.

     
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    AA'nın haberine göre bu şekilde harçlığını kazanan ve daha sonra bunu meslek haline getiren Bayrak, emekli olduktan sonra da bisiklet sürmeye devam etti.
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    İlerleyen yaşına rağmen cadde ve sokaklarda pedal çevirmeyi sürdüren Bayrak, sağlığını buna borçlu olduğunu düşünüyor.
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    "BENİM YAŞIMDA KİMSE BİSİKLET SÜREMİYOR"

    Garip Bayrak, sağlığını ve dinçliğini her gün düzenli olarak sürdüğü bisiklete borçlu olduğunu söyledi.
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    İnsanlara sağlıklı bir yaşam için mutlaka bisiklet binmelerini tavsiye eden Bayrak, şöyle dedi:
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    "Gençliğimde bisikletime binerek süt satıyordum ve ailemin geçimini sağlıyordum. Emekli olduktan sonra süt satmayı bıraktım. Yaklaşık 60 yıldır bisiklet sürüyorum.
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    Şimdi ise 80 yaşındayım yine bisikletime binmeyi çok seviyorum ve ondan vazgeçemiyorum. Gençler de bisiklet sürsünler, benim gibi genç kalsınlar. 
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    Her gün bisikletle şehre gidiyorum, ekmek alıyorum ve pazar alışverişimi yapıyorum. Sağlığımı ve dinçliğimi buna borçluyum. Benim yaşımda kimse bisiklet süremiyor."
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    "BİSİKLETİNİ SAKLADIK, GİTTİ YENİ BİR BİSİKLET ALDI"

    Eşi Güleser Bayrak da eşinin bisiklet sürmesine engel olamadıklarını belirtti.
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    Eşinin bisiklet sürmeyi çok sevdiğini anlatan Bayrak, "Bir dönem oğlumla eski bisikletini sakladık ancak çok uzun sürmedi, gitti yeni bir bisiklet aldı. Her yere bisikletle gidip, geliyor. 'Sağlığımı ona borçluyum.' diyor" ifadelerini kullandı.
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    Kızı Songül Bayrak ise babasının sürekli bisiklet sürdüğünü, bunun da sağlığına olumlu yansıdığını söyledi.

     

     
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

    Bayrak, "Babam bizi bisikletiyle süt satarak büyüttü. Emekli olduğu halde yıllardır bisiklet sürüyor. Ailesi olarak ilerleyen yaşı ve bir gözü de tam görmediği için binmesin diye bisikletini sakladık ama yine vazgeçmedi. Bisikleti çok seviyor" diye konuştu.
  • Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

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