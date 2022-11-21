Bayrak, "Babam bizi bisikletiyle süt satarak büyüttü. Emekli olduğu halde yıllardır bisiklet sürüyor. Ailesi olarak ilerleyen yaşı ve bir gözü de tam görmediği için binmesin diye bisikletini sakladık ama yine vazgeçmedi. Bisikleti çok seviyor" diye konuştu.