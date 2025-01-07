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        Haberler Gündem HT Trend Bisiklet yolunda gerginlik

        Bisiklet yolunda gerginlik

        Bisiklet yolunda arkadaşlarıyla ilerlerken önüne çıkan kişiye çarpmaktan son anda kurtulan bisikletli "Burası ne yolu" diye tepki gösterdi. Yayanın da karşılık vermesinin ardından kavganın çıkacağından endişe eden bisikletli hızla uzaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 13:07 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:07
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        Bisiklet yolunda gerginlik
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        Sürüşlerini kamera ile kaydeden bisikletliler, bisiklet yolunda karşılaştığı olumsuz durumları sosyal medyada sıklıkla paylaşıyor. O videolardan birinde, arkadaşlarıyla bisiklet yolunda ilerleyen kişi yoldaki yayayı fark edip durunca tepki gösteriyor. "Burası ne yolu" tepkisine karşılık alınca da kavga çıkacağından endişelenen bisikletli, olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

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