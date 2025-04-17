Bisikletlilerin arasına daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde giden bisikletli gruba çarptı. Kazada Özgür Alkan (47) hayatını kaybetti, 2 bisikletli de yaralandı.

Kaza saat 10.15 sıralarında Fethiye-Muğla Karayolu Göcek yakınlarında meydana geldi. A.T (70) yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı.

BİSİKLETLİLER YOLA SAVRULDU

Bisikletliler yola savrulurken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Alkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözele ve Muallim’in ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Sürücü A.T.’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.