Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Edinilen bilgiye göre, kaza dün saat 18.55 sıralarında Yedişehitler Mahallesi 156. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail D. yönetimindeki 35 GC 9850 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mustafa K. yönetimindeki tescilsiz motorlu bisikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Emine T., kazaya karışan otomobilin tavanına uçtu. Elektrikli bisiklet sürücüsü Mustafa K. ise kazaya karışan otomobilin önünde yerde kaldı.

İHA'nın haberine göre, çevredekiler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan, aracın tavanında bulunan kadın ambulans gelene kadar orada bekledi. Olay yerine 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edilmesiyle birlikte aracın tavanındaki Emine T. ve Mustafa K. yapılan müdahale sonrasında ambulansla Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.Yaralılardan Mustafa K.’nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, aracın tavanında kalan Emine T.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, emniyet güçleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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