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        Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı; 306 köy yolu kapalı

        BİTLİS'te yoğun kar yağışı nedeniyle 306 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:35
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        Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı; 306 köy yolu kapalı
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        BİTLİS'te yoğun kar yağışı nedeniyle 306 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kent merkezinde araçlar ile tek katlı yapılar kara gömüldü.

        Bitlis'te ve çevresinde çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kent merkezinde 1, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle 306 köy yolu ulaşıma kapandı. Tek katlı evler ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte 2 gündür eğitim de ara verildi. Kar yağışı sonrasında mahalle aralarında belediye ekipleri, ana yollarda Karayolları, köy yollarında İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, çalışmaların 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 71 iş makinesi ile sürdürüldüğünü, öncelik sırasına göre yoğun bir çaba gösterildiğini söyledi.

        KAR YAĞIŞINDAN SONRA 'DON' UYARISI

        Diğer yandan Meteoroloji yetkilileri kar yağışının akşam saatlerinde bölgeyi terk edeceğini belirtirken, kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağını kaydetti. Çığ, buzlanma ve don uyarısında da bulunan yetkililer, mecbur kalmadıkça özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi.

        KIZILAY VE AFAD'DAN YOLDA KALANLARA KUMANYA

        Öte yandan Bitlis'teki ana yollarda zaman zaman sıkıntı yaşandı. Kayan araçların kapattığı yollarda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara Kızılay ve AFAD ekipleri, kumanya dağıttı. Ekipler, araçlarında yolun açılmasını bekleyen vatandaşlara kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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