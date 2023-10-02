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        Bitlis'te sağanak etkili oldu

        Bitlis'te etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bir caddede çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:26 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:40
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        Bitlis'te sağanak etkili oldu
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        Bitlis'te etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bir caddede çökme meydana geldi.

        Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Nur Caddesi'nde ise kanalizasyon altyapısının geçtiği yerde çökme meydana geldi.

        Yolda güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Belediye ekipleri de yoldaki hasarın onarılması için çalışma başlattı.

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