Bitlis'te otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin çarptığı genç, hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 35 RIK 96 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda 24 yaşındaki A.E'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen A.E'nin cenazesi, otopsi için ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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