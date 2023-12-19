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        Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:23
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        Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi
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        Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

        Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teröristlerin kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Hizan kırsalında "Şehit Teğmen Baki Koçak 2023-15 Operasyonu"nun icra edildiği belirtildi.

        Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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