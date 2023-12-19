Bitlis'te PKK'nın kış üslenmesine operasyon

BİTLİS'inHizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlerin kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Hizan kırsalında, 'Şehit Teğmen Baki Koçak 2023-15 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.