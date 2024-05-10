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        Ahlat'ta öğretmen ve idareciler, okul müdürünün öldürülmesini protesto etti

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülmesi protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:13
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        Ahlat'ta öğretmen ve idareciler, okul müdürünün öldürülmesini protesto etti
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülmesi protesto edildi.

        Ahlat Kaymakamlığı önünde toplanan öğretmen ve idareciler adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Bitlis Şube Başkanı Ünal Gürbüz, eğitim camiasında yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.

        Bu konudaki yasal düzenlemelerin hayata geçmesini istediklerini belirten Gürbüz, "Öncelikle kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddet aslında geleceğimize sıkılan kurşundur. Bu nedenle geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz, şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Türk eğitimcileri olarak şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Öğretmenlere verdiğimiz değer çocuklarımızın geleceğine yönelik verdiğimiz kıymettir. Bu bilinçle hareket etmek milli bir ödevdir." diye konuştu.

        Basın açıklamasının ardından, hayatını kaybeden eğitimciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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