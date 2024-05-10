Bitlisli kadınlar, katıldıkları kurslarda meslek öğreniyor

Bitlis'te Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için meslek öğreniyor.

Aldıkları eğitimle kursiyerlikten usta öğreticiliğe yükselen kadınlar, verdikleri eğitimle başka kadınların da meslek sahibi olmasını sağlıyor.

Üç çocuk annesi Mihriban Koçyiğit, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak adına kuaförlük mesleğini öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Mesleği öğrendikten sonra iş yeri açmayı planladığını anlatan Koçyiğit, "İki oğlum ve bir kızım var. Annelik çok güzel duygu fakat çocuklarımızı zorluklarla yetiştiriyoruz. Çocuğum gezsin, görsün, istediği gibi yaşasın diye uğraşıyorum. Özellikle kızım kendi ayakları üzerinde durabilsin diye çaba gösteriyorum." dedi.