Bitlis Valisi Karaömeroğlu öğrencilerin davetini karşılıksız bırakmadı

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu ile kendilerini davet eden öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mutki İkizler Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YBO) eğitim gören öğrenciler, köyde ziyaretlerde bulunan Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nu okula davet etti.

Daveti geri çevirmeyerek okula giden Vali Karaömeroğlu ile eşini bahçede karşılayan öğrenciler, horon oynadı.

Karaömeroğlu, öğrencilerle sohbet etti, eğitim hayatlarında başarı diledi.