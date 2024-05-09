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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu öğrencilerin davetini karşılıksız bırakmadı

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu ile kendilerini davet eden öğrencileri okullarında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:04
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu öğrencilerin davetini karşılıksız bırakmadı
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu ile kendilerini davet eden öğrencileri okullarında ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mutki İkizler Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YBO) eğitim gören öğrenciler, köyde ziyaretlerde bulunan Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nu okula davet etti.

        Daveti geri çevirmeyerek okula giden Vali Karaömeroğlu ile eşini bahçede karşılayan öğrenciler, horon oynadı.

        Karaömeroğlu, öğrencilerle sohbet etti, eğitim hayatlarında başarı diledi.

        Pasta kesilmesiyle sona eren ziyarette Karaömeroğlu'na, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Mutki Milli Eğitim Müdürü Murat Biçer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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