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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü - En son haberler

        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, aynı istikamette giden 21 yaşındaki Zekeriya Akhan idaresindeki motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Akhan ve arkasında oturan Rahman Çabuk yola savruldu. İki genç de hayata veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 08:31 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:30
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        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
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        Denizli'de korkunç kaza Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Zekeriya Akhan (21) idaresindeki motosiklet, Acıpayam Bulvarı'nda, aynı istikamette seyreden V.Ç. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

        MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YOLA SAVRULDU

        Hayatını kaybeden Zekeriya Akhan. (Fotoğraf: İHA)
        Hayatını kaybeden Zekeriya Akhan. (Fotoğraf: İHA)

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü Akhan ile arkasında bulunan Rahman Çabuk yaralandı.

        İKİ GENÇ DE KURTARILAMADI

        Hayatını kaybeden Rahman Çabuk. (Fotoğraf: İHA)
        Hayatını kaybeden Rahman Çabuk. (Fotoğraf: İHA)

        Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        İHA'da yer alan haberde de motosikletin otomobile çarptığı an, araçta yolcu konumunda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Görüntülerde seyir halinde olan otomobile arkadan çarpıldığı ve aracın savrulduğu görülüyor.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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