Biden: ABD'nin İsrail'e göndermeyi durdurduğu bombalar sivilleri öldürdü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e mühimmat sevkiyatının durdurulmasıyla ilgili konuştu.

Biden, CNN International’la yaptığı röportajda ABD’nin İsrail’e gönderdiği ve artık sevkiyatı durdurulan bombalarla Filistinli sivillerin öldürüldüğünü söyledi.

ABD Başkanı Biden, İsrail’e 2000 lb'lik bombaların gönderilmesiyle ilgili gelen soruya “Gazze’de siviller bu bombaların ve nüfusun yoğun yaşadığı yerleri hedef alan diğer yöntemlerin sonucunda öldürüldü” yanıtını verdi.

Biden, İsrail’in silahlarla Refah’a saldırı düzenleyebileceğini ve bu yüzden sevkiyatın durdurulduğunu belirtti.

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD merkezli haber ajansı AP, röportajın, “İsrail’in muhtemel operasyonuyla ilgili şimdiye kadarki en sert yorumları içerdiğini” yazdı.

Biden, gönderilen silah ve bombaların saldırıda kullanıldığını ifade etti.

ABD’nin, İsrail’in savunmasına verdiği desteğin sürdüğünü ve bunun için kullanılan silahların gönderilmeye devam edeceğini vurgulayan Biden, “İsrail, Refah’a saldırı başlatırsa silah tedarik etmeyeceğim” dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğruladı.

Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." dedi.