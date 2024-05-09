Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü - Güncel haberler

        Otomobil, park halindeki kamyonun damperine düştü: 1 yaralı!

        Şanlıurfa'da meydana gelen bir kaza görenleri hayrete düşürdü. Olayda sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşaktan park halindeki hafriyat kamyonunun damperine düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şanlıurfa'da Yusuf Ç.’nin (34) kontrolünü yitirdiği otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşaktan park halindeki hafriyat kamyonunun damperine düştü. Kazada, Yusuf Ç., yaralandı.

        2

        DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Balıkayağı Bulvarı’nda meydana geldi.

        3

        Kent merkezine doğru giden Yusuf Ç.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşaktan, 5 metre aşağıdaki park halinde bulunan hafriyat kamyonunun damperine düştü.

        4

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        5

        İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Yusuf Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        6

        Kaza nedeniyle tek yönü trafiğe kapatılan yolda araç konvoyu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik yeniden normale döndü.

        7

        Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

        8
        9
        #haberler
        #Şanlıurfa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Real'ite!
        Real'ite!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuşacak
        Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuşacak
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı