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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası

        Ayrılmak isteyen kızına ‘Elimde fotoğrafların var’ şantajı yapınca öldürmüş!

        Adana'da kızının eski sevgilisi Arda Demirci'yi av tüfeğiyle öldüren Mehmet Akkel tutuklandı. Cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Buna göre Akkel'in kızının ayrılmak istediği ve Demirci'nin ise "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diyerek şantaj yaptığı iddia edildi. Cinayetin de bu nedenle işlendiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:23
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        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
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        Adana'da sokakta tartıştığı Arda Demirci’yi (19), av tüfeğiyle öldüren Mehmet Akkel (54) tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Akkel’in, kızı İ.A.’nın (19) Demirci’den ayrılmak istemesi üzerine “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim” diyerek şantaja yapması üzerine cinayetin işlediği ortaya çıktı.

        ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

        Olay, 7 Mayıs saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci’den bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Çift arasında başlayan husumet nedeniyle çıkan kavgada İ.A.’nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci’ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

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        ŞANTAJ DETAYI

        Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci’nin, durumu kabullenemeyip, “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim” diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. İ.A.’nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel’in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi. Demirci’nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Mehmet Akkel, ifadesinde, “Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı” dedi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akkel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        #haberler
        #Mehmet Akkel
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