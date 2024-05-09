Araştırma: Otomobillerdeki alev geciktirici kimyasallar kanserojen maddeler yayıyor

Forbes dergisinin haberine göre, bilim insanları yaptıkları araştırmada, ABD'nin 30 eyaletinde 2015-2022 yıllarında üretilen modellerdeki 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobili inceledi.

Bilim insanları, araç içi havanın incelendiği araştırmada, alevlerin yayılmasını engellemesi veya yavaşlatması amacıyla otomobil koltuklarında kullanılan alev geciktiricilerin kanserojen maddeler yaydığını ortaya koydu.

SÜRÜCÜLER YAZ AYLARINDA DAHA ÇOK MARUZ KALIYOR

Araçlardaki alev geciktiricilerin içerdiği kimyasallara işaret eden bilim insanları, sürücülerin özellikle yaz aylarında, bu kimyasallara daha çok maruz kaldığını belirtti.