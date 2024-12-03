Bitlis'te polisler, özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ahmet Eren Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrencileri ziyaret etti.

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

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