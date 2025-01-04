Bitlis'te sis ve soğuk hava etkili oldu
Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.
Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.
Kentteki kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.
Soğuk hava sebebiyle Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki ağaçlarda kırağı oluştu.
Meteoroloji uzmanları, dondurucu soğukların etkisini sürdüreceğini bildirdi.
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