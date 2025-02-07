Şair Şükrü Erbaş, Güroymak'ta öğrencilerle bir araya geldi
Şair Şükrü Erbaş, Güroymak Anadolu Lisesince düzenlenen söyleşi ve imza programına katıldı.
Şair Şükrü Erbaş, Güroymak Anadolu Lisesince düzenlenen söyleşi ve imza programına katıldı.
Okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşi ve imza programına öğrenciler ilgi gösterdi.
Etkinlikte şiirler seslendiren Erbaş, edebiyat ve sanat konularında öğrencilerle sohbet etti, anılarını paylaştı.
Erbaş okuduğu şiirlerin ardından öğrencilere kitaplarını imzaladı.
Programa, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.