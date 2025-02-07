Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Şair Şükrü Erbaş, Güroymak'ta öğrencilerle bir araya geldi

        Şair Şükrü Erbaş, Güroymak Anadolu Lisesince düzenlenen söyleşi ve imza programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:49 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şair Şükrü Erbaş, Güroymak'ta öğrencilerle bir araya geldi
        ABONE OL

        Şair Şükrü Erbaş, Güroymak Anadolu Lisesince düzenlenen söyleşi ve imza programına katıldı.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşi ve imza programına öğrenciler ilgi gösterdi.

        Etkinlikte şiirler seslendiren Erbaş, edebiyat ve sanat konularında öğrencilerle sohbet etti, anılarını paylaştı.

        Erbaş okuduğu şiirlerin ardından öğrencilere kitaplarını imzaladı.

        Programa, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Güroymak'ta yangın tatbikatı yapıldı
        Güroymak'ta yangın tatbikatı yapıldı
        GÜNCELLEME - Bitlis merkezli fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Bitlis merkezli fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
        Bitlis'te koruma altındaki çocuklar kayak keyfi yaptı
        Bitlis'te koruma altındaki çocuklar kayak keyfi yaptı
        Bitlis'te "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi
        Bitlis'te "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi
        Kadınları fuhşa zorlayıp, uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye operasyon: 9...
        Kadınları fuhşa zorlayıp, uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye operasyon: 9...
        Bakan Yardımcıları Yılmaz ve Madak, Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla bu...
        Bakan Yardımcıları Yılmaz ve Madak, Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla bu...