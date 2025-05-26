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        Bitlis'te otomobilin çarptığı sürüdeki 12 koyun telef oldu, sürücü yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 12 koyun telef oldu, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 06:12 Güncelleme: 26.05.2025 - 06:12
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        Bitlis'te otomobilin çarptığı sürüdeki 12 koyun telef oldu, sürücü yaralandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 12 koyun telef oldu, sürücü yaralandı.

        V.O.D. idaresindeki 35 ND 853 plakalı otomobil, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, sürüdeki 12 koyun telef oldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı yol, temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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