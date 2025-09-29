Hizan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Bitlis-Hizan kara yolunun Nazar mevkisinde Ş.T idaresindeki 21 AFH 139 plakalı hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.