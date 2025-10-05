Bitlis'te, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

AK Parti Bitlis İl Gençlik Kollarının organize ettiği "Nehirden Denize Özgür Filistin" programına katılanlar, AK Parti Bitlis İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atarak Mevlana Parkı'na kadar yürüdü.

Burada sona eren yürüyüşün ardından katılımcılar, Gazze halkı için dua etti.

Grup adına açıklama yapan lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ravza Aktaş, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Saldırılarda sivillerin hedef alındığını, kadınlar ile çocukların bombaların ve kurşunların altında can verdiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bir halk, göz göre göre soykırıma uğramakta ve topraklarını terk etmek zorunda bırakılmaktadır. İsrail uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ediyor. Gazze, Batı Şeria ve mülteci kampları savaş alanına dönüşmüş durumda. Tanklar, uçaklar ve bombalarla çevrili bu topraklarda büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Filistin halkının yaşadığı acılar yalnızca onların değil, tüm insanlığın vicdanında derin yaralar açmaktadır. Gençler olarak bu acıların son bulmasını istiyoruz. Silahlar sussun, masum insanlar ölmesin. Filistin halkı barış ve özgürlük içinde yaşasın."