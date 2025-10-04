Habertürk
Habertürk
        Bitlis'te çocuklar Filistinli akranları için resim çizdi

        Bitlis'te çocuklar Filistinli akranları için resim çizdi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 19:48 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:59
        Bitlis'te çocuklar Filistinli akranları için resim çizdi
        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı ile Yetim Vakfı gönüllüleri tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe katılan çocuklar, 200 metre uzunluğundaki kağıda resim çizdi.

        Yetim Vakfı Bitlis Sorumlusu Zulal Bakırhan, basın mensuplarına, etkinliğe 500 çocuğun katıldığını söyledi.

        Filistinli çocukları unutmadıklarını belirten Bakırhan, "Bu etkinlik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Burada gönüllülerin katılımıyla 200 metrelik kağıda gün boyunca çocuklar resim çizdi. Filistinli çocukların yanında olduğumuzu belirtmek, sesimizi duyurmak ve farkındalık oluşturmak için burada buluştuk." dedi.

        Yetim Vakfı gönüllüsü Cihad Veysel Aki ise "Bitlis'ten ses yükseltebilmek için etkinlik düzenledik. Filistinli çocukların sesi olmak ve dünyaya bu soykırımı duyurabilmek için hep beraberiz." diye konuştu.

