Başkan Tanğlay’dan 8 Ağustos Kurtuluş Günü mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanğlay, yayımladığı mesajda, “Tarihi binlerce yıllık geçmişe dayanan, misafirperverliğin, mertliğin, yiğitliğin adresi olan Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü gururla ve büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içindeyiz. Bilinmelidir ki geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe şehitlerimizin ve gazilerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğu içinde olarak her geçen gün aynı şuur ve inançla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinden daha da yükseklere taşıma kararlılığı göstermeliyiz. Geçmişte vatanın müdafaası ve mukaddes bildiğimiz değerler için göstermiş olduğumuz birlik ve beraberliği şu günlerde de aynı şekilde göstermekteyiz. Yaşadığımız afetler, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen salgın hastalıklar bizleri birbirine daha çok bağlayıp, kenetlenerek destek olan bir toplum haline getirmektedir. Geçmişimizden dersler alarak gençlerimizi eğitmeli ve onları yeni dünyaya hazırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Bitlislli hemşehrilerimizin 8 Ağustos Kurtuluş Günü'nü tebrik ediyor, bizlere bu coğrafyada gururla yaşama imkanı veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

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