Tatvan’da 11 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesine göre Bitlis’in Tatvan ilçesinde başsavcı dahil olmak üzere 5 savcı ve 6 hakimin görev yeri değişirken, biri başsavcı 4 savcı ve 5 hakim ise ilçeye tayin oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 19 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Kararname ile Türkiye geneli 5 bin 426 hakim ve savcının, 33 ilin başsavcısının, 351 yerel mahkeme üyesinin yerleri değişti. Aynı kararname ile Bitlis’in Tatvan ilçesinde de başsavcı dahil olmak üzere 5 savcı ve 6 hakimin görev yeri değişirken, biri başsavcı 4 savcı ve 5 hakim ilçeye tayin oldu.

Kararname ile Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken yerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı olarak Konya Cumhuriyet Savcısı Mustafa Abur atandı.

Öte yandan; yayınlanan kararnameye göre ilçede görev yeri değişen ve yeni atanan hakim ve savcıların listesi ise şu şekilde:

“İlçede görev yapan Savcılardan Sibel Ertekin Bitlis Cumhuriyet Savcılığına, Emre Yılmaz Sivas Cumhuriyet Savcılığına, İrem Aktaş Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Mehmet Şahin Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Hakimlerden Derya Yeniay Kahramanmaraş Hâkimliğine, Ceren Koçulu Bodrum Hâkimliğine, Asiye Sevil Yılmaz Sivas Hâkimliğine, Meltem Karataş Şahin Edirne Hâkimliğine ve Ezgi Can Akkuş ise Alanya Hâkimliğine atandı. Yusufeli Cumhuriyet Savcısı Bayram Barış, Çukurca Cumhuriyet Savcısı Abdullah Balamur, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Menderes Kasapoğlu, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı Bayram Barış ve Konya Cumhuriyet Savcısı Gülizar Çalışkan Abur Tatvan Cumhuriyet Savcılığına, Hakimlerden; Kadirli Hâkimi Ali Özcan May, İstanbul Hâkimi Hatice Öztorun, İstanbul Hâkimi Handan Kulular Işık, İstanbul Hâkimi Emrah Işık, İstanbul Hâkimi Yeliz Kübra Kasapoğlu ve İstanbul Anadolu Hâkimi Hilal Çelik ise Tatvan Hâkimliğine atandı.”

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