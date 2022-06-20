Tatvan’da 11 hakim ve savcının görev yeri değişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da 11 hakim ve savcının görev yeri değişti

İHA

Tatvan’da 11 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesine göre Bitlis’in Tatvan ilçesinde başsavcı dahil olmak üzere 5 savcı ve 6 hakimin görev yeri değişirken, biri başsavcı 4 savcı ve 5 hakim ise ilçeye tayin oldu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 19 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Kararname ile Türkiye geneli 5 bin 426 hakim ve savcının, 33 ilin başsavcısının, 351 yerel mahkeme üyesinin yerleri değişti. Aynı kararname ile Bitlis’in Tatvan ilçesinde de başsavcı dahil olmak üzere 5 savcı ve 6 hakimin görev yeri değişirken, biri başsavcı 4 savcı ve 5 hakim ilçeye tayin oldu.
Kararname ile Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken yerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı olarak Konya Cumhuriyet Savcısı Mustafa Abur atandı.
Öte yandan; yayınlanan kararnameye göre ilçede görev yeri değişen ve yeni atanan hakim ve savcıların listesi ise şu şekilde:
“İlçede görev yapan Savcılardan Sibel Ertekin Bitlis Cumhuriyet Savcılığına, Emre Yılmaz Sivas Cumhuriyet Savcılığına, İrem Aktaş Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Mehmet Şahin Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Hakimlerden Derya Yeniay Kahramanmaraş Hâkimliğine, Ceren Koçulu Bodrum Hâkimliğine, Asiye Sevil Yılmaz Sivas Hâkimliğine, Meltem Karataş Şahin Edirne Hâkimliğine ve Ezgi Can Akkuş ise Alanya Hâkimliğine atandı. Yusufeli Cumhuriyet Savcısı Bayram Barış, Çukurca Cumhuriyet Savcısı Abdullah Balamur, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Menderes Kasapoğlu, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı Bayram Barış ve Konya Cumhuriyet Savcısı Gülizar Çalışkan Abur Tatvan Cumhuriyet Savcılığına, Hakimlerden; Kadirli Hâkimi Ali Özcan May, İstanbul Hâkimi Hatice Öztorun, İstanbul Hâkimi Handan Kulular Işık, İstanbul Hâkimi Emrah Işık, İstanbul Hâkimi Yeliz Kübra Kasapoğlu ve İstanbul Anadolu Hâkimi Hilal Çelik ise Tatvan Hâkimliğine atandı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanlardan polen uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan polen uyarısı
Sürülerin tozlu yolculuğu Koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sürülerin tozlu yolculuğu Koyun sürülerinin zorlu ve ...
Bitlis’te tarımsal ilaçlamada ZİHA kullanımı
YEREL HABERLER Bitlis’te tarımsal ilaçlamada ZİHA kullanımı
Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu
Bitlis’te dere yatağında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bitlis’te dere yatağında erkek cesedi bulundu
Kızı sınava geç kalan anne gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Kızı sınava geç kalan anne gözyaşı döktü
Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı
YEREL HABERLER Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.