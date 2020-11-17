Bitlis'te bombalı saldırıda gözcülük yapan teröriste verilen cezanın gerekçesi açıklandı

AA

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Fırat Özcan'ın, eylemleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği belirtildi.

Kararda ifadesi yer alan tanık B.T, sanık Özcan'ın gerçekleştirilen terör saldırısını kendisine söylediğini anlattı.

"Fırat ile otobüsle Van'a giderken yolda bana, 'dağa çıktığını, bir arkadaşıyla Tatvan'da bir karakola tünel kazarak yaklaştığını, bomba patlattıklarını, karakoldaki 20 civarındaki askerin de yaralandığını, kendisinin polisler tarafından arandığını, yakalanmamak için sahte kimlik kullandığını, bu nedenle polislerden kaçtığını, daha önceleri dağdaki terör örgütü PKK üyelerini evine aldığını, onlara erzak getirip götürdüğünü, Muş'ta dağdaki örgüt üyelerine silah taşıdığını' söyledi." diyen B.T, ifadesinde şunları kaydetti:

"Yine Fırat Özcan, 'seni dağa göndereceğim' dedi. Buna karşı çıktım ve dağa çıkmak istemediğimi söyledim. Böyle söyleyince 'eğer dağa çıkmazsan seni ailene geri götüreceğim. Aileni ve seni dışarıya çıkartıp evinize PKK'lılar tarafından bomba attıracağım. Bunların hepsini gözünüzün önünde yaptıracağım' dedi. Fırat Özcan ile tartıştık."

- Sanığın terör eylemleri gerekçeli kararda

Özcan'ın, 2015 yılının temmuz ayının ilk haftasında örgüte katılarak kırsalda bir süre eğitim aldığını beyan ettiği kaydedilen kararda, "Sanık, 28 Ağustos 2015'te Tatvan'ın Saray Mahallesi'ndeki Orduevine ve askeri lojmanlara personel taşıyan servis aracının geçişi esnasında yolun altına patlayıcı maddenin yerleştirilmesi ve infilak ettirilmesi olayında, diğer terör örgütü PKK mensuplarına yardımcı olmak amacıyla olayda gözcü olarak görev aldığını, patlayıcıyı yerleştiren örgüt mensuplarının güvenliğini sağlamak amacıyla kolluk kuvvetlerinin olay yerine gelip gelmediğini bölgeye hakim bir noktadan gözlediğini, bombayı yerleştirenlere telsizle bu konuda bilgiler verdiğini, planlanan eylemin bombanın patlamasıyla sonuçlandığını ve patlamada 24 askerimizin yaralandığını beyan etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sanığın örgüte iki arkadaşının aracılığıyla katıldığını anlattığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Bitlis'in kırsal bölgesinde terör örgütü PKK mensupları ile örgüt hiyerarşisine dahil olduktan sonra yaşadıklarını ayrıntılı şekilde aralarında geçen konuşmaları da belirtmek suretiyle beyan ettiği, yine örgüt hiyerarşisine dahil olarak 'Sehildan' ve 'Mordem' (k) isimlerini kullandığını, ardından örgütten kaçarak ayrıldığını, örgütün uzun bir süre kendisine ulaşmaya çalıştığını, ailesine veya kendisine bir zarar verecek durumu düşünerek tekrardan örgüt mensuplarıyla görüştüğünü, örgüt mensuplarının dosya kapsamında ayrıntılı izah ettiği bombalı saldırı eyleminde görev alması karşılığında kendisini serbest bırakacaklarını söylemeleri üzerine, bu bombalı saldırı eyleminde görev aldığını, bombalı eylemle ilgili olarak söz konusu olayı tüm detayları ile anlattığı, B.T'yi dağa götürme konusunda müştekinin beyanlarını destekler mahiyete beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir."

Kararda, bombalı saldırı hakkındaki tutanaklar, müşteki beyanları, tanzim edilen fezleke evrakları ile kollukta müdafi huzurunda verdiği beyanlar değerlendirildiğinde Özcan'ın, örgüt içerisinde aktif hareket ettiği ve faaliyet gösterdiği, silahlı terör örgütü PKK üyesi olduğu ve B.T'yi örgüte eleman olarak kazandırmak amacıyla birtakım eylemlerde bulunduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

- Cezaevindeki üst aramasında örgütsel doküman ele geçirildi

Özcan'ın terör örgütü PKK üyesiyken, diğer örgüt mensuplarıyla askeri aracın geçişi sırasında gerçekleştirdiği bombalı saldırı neticesinde 24 askerin ölüm tehlikesi geçirmesine, 14 şahsın mal varlığına zarar verilmesine ve belediyeye ait yolun zarar görmesine sebep olduğu kaydedilen kararda, şunlar aktarıldı:

"Sanığın Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutukluyken de üst aramasında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince tanzim edilen inceleme ve değerlendirme tutanağına göre, terör örgütü PKK/KCK üst yönetiminde örgütün cezaevi yapılanması tarafından cezaevinde koridor ve odalarındaki örgüt mensuplarına bilgilendirme amaçlı yazılan, örgüt mensuplarının motivasyonunu artıracak, mahkumların örgüt ile bağlantılarının kopmaması amacıyla hazırlandığı tespit edilen örgütsel mahiyetteki dokümanın ele geçirildiği, bu dokümanın son kısmında ise 'okuduktan sonra koridor-diğer koridora atsın' ibaresinin yazılı bulunduğu ve bu şekilde söz konusu ceza infaz kurumunda tutukluyken dahi örgütsel eylemlerine devam ettiği ve terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda eylemlerde bulunmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Terör örgütü PKK/KCK’nın silahlı eylem planı çerçevesinde, bombalı saldırıda örgüt mensuplarının kendi aralarında yapmış olduğu iş bölümü gereğince Fırat Özcan da gözcülük görevini yerine getirerek diğer örgüt mensuplarının eylemlerini gerçekleştirmesini kolaylaştırmıştır."

- "Saldırı, devletin birliğine ve egemenliğine yönelik önemli nitelikteki eylemlerdir"

Sanık Özcan'ın, aktif ve gözcü olarak görev aldığı saldırı sonucunda 24 kamu görevlisinin yaralandığının ve 14 müştekinin mallarının zarar gördüğünün belirtildiği kararda, şunlar kaydedildi:

"Saldırı neticesinde nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçunun 24 kez gerçekleştiği ve 14 müşteki ile belediye yönünden mala zarar verme suçu oluştuğu, dosyadaki adli raporlar, tutanaklar, söz konusu yaralanan ve malları zarar görenlerin beyanlarından anlaşılmıştır. Sanığın diğer örgüt mensuplarıyla irade ve eylem birlikteliği içerisinde gerçekleştirdikleri bu eylemin, terör örgütü PKK'nın eylem stratejisiyle birebir örtüştüğü görülmüştür. Şöyle ki öldürmeye teşebbüs eylemi şeklindeki araç suçlar vehamet arz eden suçlardan olup, devletin birliğine ve egemenliğine yönelik önemli nitelikteki eylemlerdir. PKK, bu tip bombalı saldırılar ile dağılma sürecindeki üyelerine güçlü olduğu mesajı iletmek istemekte ve örgütü bütün halinde tutmayı amaçlamaktadır. Amaç suç olan devletten belli bir toprak parçasını koparmak eylemi yönünden karakollara yapılan bombalı saldırılar önemli bir yer tutmaktadır. Eylemlerin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik bütünlüğüne göre, amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir. Böylelikle sanık Fırat Özcan, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan müebbet, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüsten 24 kez 12 yıl 6 ay ve nitelikli mala zarar verme suçundan ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştır."