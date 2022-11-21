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Mahkemeağacin'deki Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

Haçlı Seferleri esnasında inşa edildiği düşünülen Mahkemeağacin Mahallesi'ndeki Bizans dönemi kaya yerleşim alanı restore edilerek turizme kazandırılacak

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AA
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

    Ankara Kızılcahamam'a 18 kilometre uzaklıktaki Mahkemeağacin Mahallesi'nde tüf kaya kütlesinin işlenmesiyle oluşturulmuş Bizans dönemi yerleşim alanında yaşamın 12'nci yüzyıla kadar uzandığı biliniyor. Duvarlarında Latin ve Malta haçı motifleri bulunan kaya yerleşiminde yapılan kazı çalışmaları ve araştırmalarda şimdiye kadar 21 oda tespit edildi.
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

    AA'nın haberine göre teraslar halinde iki sırada düzenlenmiş odaların üst sırasında dini ve idari işlevi olan mekanlar, alt sırada ise üzüm işlikleriyle depolar yer alıyor. Üzüm işliklerinin benzerleri İtalya, İspanya ve Portekiz'de de bulunuyor.
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

    Yürütülen kazı çalışmalarında ele geçen 19'uncu yüzyıl seramik ve lüle parçaları ile yerleşimin önünde ayakta kalan geç Osmanlı dönemi konutları, yerleşim alanının Cumhuriyet dönemine kadar bazı değişikliklerle kullanılmaya devam edildiğine dair izler taşıyor.

     
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

    YAPILAR, DOĞAL KOŞULLAR VE İNSAN TAHRİBATLARI NEDENİYLE ZARAR GÖRDÜ

    Üçüncü derece arkeolojik sit alanı olan bölgede, özellikle güneş ve yağmur gibi doğal koşullar ve insan eliyle yapılan tahribatlar nedeniyle kaya yerleşimindeki yapıların ön kısımları zamanla yıkıldı.
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

    Anıtsal boyutta inşa edilen Bizans dönemi kaya yerleşiminde bugüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde sürdürülen ve Kızılcahamam Belediyesinin de katkı sunduğu çalışmaların ardından yapıların restore edilmesi kararı alındı. Restorasyonla, 800 yıllık tarihe sahip kültürel miras korunmaya alınacak ve bölge turizme kazandırılacak.
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

    "ASKERİ VE DİNİ MERKEZ İŞLEVİ GÖRÜYOR"

    Alanda kazı çalışmalarını yürüten müze araştırmacısı Mehmet Sevim, alanın tarihi, yürütülen çalışmalar ve yapılacak restorasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

    Elde edilen bulguların yerleşim alanının askeri ve dini bir merkez işlevi gördüğüne işaret ettiğini belirten Sevim, kaya yerleşiminin Hristiyanların Kudüs'e kadar uzanan hac yolu güzergahı ile Cenevizliler ve Venediklilerin ticaret ağına hizmet eden bir alan olduğunu söyledi.
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

    Sevim, alanda 2011'de kazı çalışmalarına başladıklarında odaların samanlık ve ahır olarak kullanıldığını gördüklerini, doğal koşullar nedeniyle oluşan çökme yığıntılarını ve köylülerin hayvanları için kullandıkları odaları temizlediklerini anlattı.

     
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

    "TÜF YAPILARI KORUNACAK"

    Projesi onaylanan ve gelecek baharda başlanması öngörülen restorasyonla zarar gören tüf yapıların korunacağını vurgulayan Sevim, restorasyon süreci nedeniyle durdurulan kazıların da projenin tamamlanmasından sonra devam edeceğini bildirdi.
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

    Kaya yerleşim alanının, aslında bir istasyon olarak geçtiğine dikkati çeken Sevim, "Üzüm işliklerinde üretilen ürünler Karadeniz'den ticaret yoluyla bütün dünyaya satılıyor ya da hac yolu güzergahında da bu ürünlerin kullanıldığını düşünüyoruz" dedi.
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

    Sevim, üzüm işliklerinden şarabın yanı sıra sirke ya da pekmez gibi ürünlerin de elde edildiğini belirterek, "Dört tane üzüm işliği ele geçti şu ana kadar, fazlasını da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Bizans dönemi kaya yerleşimi restorasyonla korunacak

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