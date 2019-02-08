BKM Mutfak şov devam ediyor

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
BKM Mutfak, Doğu Demirkol, Okan Çabalar, Alper Kul, Mesut Süre, 'Bülent Beyin Hikayesi' ve 'Sevimli Dostlar' ile 2019'da da salonları doldurmaya devam ediyor. Demirkol, Çabalar, Kul ve Süre tek kişilik gösterileriyle, Bülent Emrah Parlak ise tek kişilik tiyatro oyunu 'Bülent Beyin Hikayesi' ile seyircilere keyifli saatler yaşatırken 'Sevimli Dostlar', çocuklara yönelik içeriğiyle sahneye çıkıyor.
Doğu Demirkol, hazirana kadar aralarında Avrupa turnesi ve New York'ta olmak üzere çeşitli illerde 22 kez sahneye çıkacak.
Alper Kul, 'Alper Yine Hamileyim' adını taşıyan tek kişilik gösterisinin Türkiye turnesi için 9 kez seyircileri baba olma sürecini öğrenmeye çalışan bir baba, uyumayan bir çocuk, hamilelik sürecinde ve sonraki loğusalık döneminde hormonları ip atlayan bir annenin hikayesiyle kahkaha attıracak.
Okan Çabalar, şubat ayı boyunca İstanbul, İzmir, Ankara, Marmaris, Frankfurt, Köln ve Berlin'de tek kişilik gösterisi için sahneye çıkacak.
Metin Süre ise şubat - nisan arasında İstanbul, Ankara, İzmir Adana, Bursa ve Gaziantep'te 9 kez kahkahaya boğacak.
'Sevimli Dostlar', içinde temel gereksinimleri konusunda öğretici bilgilerin de bulunduğu eğlenceli oyunlarla şubat ve martta İstanbul, Gazimağusa ve Lefkoşa'da 7 kez çocukların karşısına çıkacak.
İnsan vücudundaki organları dile gelmelerini eğlenceli bir şekilde sahneye konulduğu 'Bülent Beyin Hikayesi', şubat ve martta İstanbul ve Ankara'da 8 kez sahnelendikten sonra Kopenhag ve Stockholm'de yaşayan Türkleri de güldürecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.