Sağlık çalışanlarına özel 0:00 / 0:00

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BKM Mutfak, sağlık çalışanlarına özel iki gece hazırladı. Pandemi sürecinin bütün yükünü omuzlayan sağlık çalışanları için biri stand-up gösterisi, diğeri tiyatro oyunu olmak üzere iki etkinlik düzenledi.

BKM Mutfak Kıbrıs tarafından organize edilen etkinliklerden birinde ünlü komedyen Tahsin Hasoğlu 1 Nisan'daki stand up gösterisi. Diğeri ise 3 Nisan'da Kıbrıslı oyuncular tarafından sahnelenecek olan Yılmaz Erdoğan'ın 'Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar' adlı tiyatro oyunu.

Tahsin Hasoğlu'nun stand-up gösterisi ile 'Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar' tüm sağlık çalışanları için teşekkür niteliğinde ücretsiz olarak sahnelenecek.