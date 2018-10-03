Black Mirror’ın yeni sezonunda kararı izleyici verecek!

Tüm dünyada ilgiyle izlenen ve teknolojinin insan hayatına etkilerini anlatan Black Mirror, yeni sezonda ilginç bir konsept ile hayranlarının karşısına çıkıyor. The Hollywood Reporter‘ın onayına göre önümüzdeki sezon, Black Mirror’a interaktif bir bölüm eklenecek