Blackburn Rovers - Brentford maçı istatistikleri

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Blackburn Rovers, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Brentford takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Blackburn Rovers 6 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Brentford 8 puanda ve 4. sırada. Blackburn Rovers son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Brentford, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 293. İddaa'da Blackburn Rovers kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Brentford kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Blackburn Rovers son haftadaki Newcastle United müsabasında 1-0 kazandı.

Brentford ise Birmingham City karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Blackburn Rovers, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Brentford ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brentford, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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