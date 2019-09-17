Blenheim Sarayı'nda soygun: Cattelan'ın 6 milyon dolarlık altın klozeti çalındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

Blenheim Sarayı'nda soygun: Cattelan'ın 6 milyon dolarlık altın klozeti çalındı

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın Blenheim Sarayı'nda sergilenen 18 ayar saf altından yapılan altı milyon dolarlık klozeti çalındı.

Blenheim Sarayı'nda soygun: Cattelan'ın 6 milyon dolarlık altın klozeti çalındı
BBC TÜRKÇE
Altın klozet Getty Images

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın Blenheim Sarayı'nda sergilenen 18 ayar saf altından yapılan altı milyon dolarlık klozeti çalındı.

Polis yetkilileri, soygunla ilgili olarak 66 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını ancak henüz "America" adlı klozete ulaşamadığını söyledi.

Klozet, Cattelan'ın "Zafer Seçenek Değildir" adlı kişisel sergisi kapsamında Perşembe günü sergilenmeye başlamıştı.

Polis, boruları keserek klozeti alan hırsızların sabah 04.50'de sarayı terk ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Hırsızların iki araçla kaçtıkları belirtiliyor.

Cattelan: Hırsızlar iyi performans göstermiş

Cattelan, soygunla ilgili olarak "Bu sabah bana soygunu haber verdiklerinde önce şaka sandım. Ama sonunda gerçek olduğunu anladım. Hırsızlar, filmlerdekinin aksine en değerli şeyi değil, b.ktan bir klozeti almışlardı. Soygun filmlerini her zaman sevmişimdir. Sonunda ben de filmin içinde yer aldım" dedi.

Maurizio Cattelan, "Çok iyi bir performans sergilemişler" dediği hırsızlara şu çağrıda bulundu:

"Sevgili hırsızlar, bunu okuyorsanız bana eserimi ne kadar sevdiğinizi ve 'altın'a işemenin nasıl bir duygu olduğunu bildirin."

Vakıf başkanı 'çalınmaz' demişti

Blenheim Sanat Vakfı Başkanı Edward Spencer-Churchill, ağustosta Times gazetesine verdiği mülakatta klozetin çalınma ihtimali olmadığını söylemişti.

Spencer-Churchill, "Birincisi tuvalet bina tesisatına bağlı. İkincisi, potansiyel hırsız tuvaleti kimin kullandığını ve en son ne yediğini bilmiyor olacak. Bu yüzden; hayır, klozeti koruma altına almayı düşünmüyorum" demişti.

Trump'a önerilmişti

"America" ilk olarak 2016'da New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenmişti.

Klozet, ertesi yıl yeniden, bu kez ABD Başkanı Donald Trump'ın müzeden bir talebiyle gündeme geldi. Trump, Guggenheim'dan Vincent Van Gogh'un 1888 tarihli "Karlı Manzara" adlı tablosunu Beyaz Saray'da sergilemek için ödünç istedi.

Müze, Beyaz Saray'a bu tablo yerine Cattelan'ın klozetini ödünç vermeyi teklif etti.

Avrupa çapındaki 500 kişilik soygun çetesi çökertildi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'daki üçlü Suriye zirvesinden ne sonuç çıktı?
BBCAnkara'daki üçlü Suriye zirvesinden ne sonuç çıktı?
İnsanlar zehirli bitkileri pişirmeyi nasıl öğrendi?
BBCİnsanlar zehirli bitkileri pişirmeyi nasıl öğrendi?
Kadın cinayetleri ve cinsel saldırılar: Güney Afrika'da kadınlar protesto gösterileri ve sosyal medya kampanyaları yapıyor
BBCKadın cinayetleri ve cinsel saldırılar: Güney ...
ABD ile müzakereleri durdurulan Taliban heyeti İran'da
BBCABD ile müzakereleri durdurulan Taliban heyeti ...
Suudi Arabistan petrol tesisleri vuruldu: Saldırılar neden küresel ekonomi için endişe verici?
BBCSuudi Arabistan petrol tesisleri vuruldu: Saldırılar ...
Sarah Thomas: 54 saat yüzdü, Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu
BBCSarah Thomas: 54 saat yüzdü, Manş'ı 4 kez üst üste ...
Son dakika İRAN'A MESAJ! Trump: Suudi Arabistan'daki saldırıların arkasında İran var gibi duruyor
BBCTrump: Suudi Arabistan'daki saldırıların arkasında ...
Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 15 arttı
BBCSuudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: ...
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne battı: 34 kişi kayıp
BBCDemokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne battı: 34 kişi ...
Tunus'ta kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura gidiyor
BBCTunus'ta kesin olmayan sonuçlara göre ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X