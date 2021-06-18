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Blinken, Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile görüştü 0:00 / 0:00

AA

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Libya Dışişleri Bakanı Nacla el-Manguş ile görüştü. İki bakan, 23 Haziran'da yapılacak Libya İkinci Berlin Konferansı'nı ele aldılar ve aralık 2021'de yapılacak ulusal seçimlerin önemini vurguladılar" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, 23 Ekim 2020'de yapılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gereğine dikkat çekildiğini kaydeden Price, iki bakanın Libya'daki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin derhal ülkeden çekilmesi gerektiğine vurgu yaptıklarını belirtti.

AA'nın haberine göre; Price, Bakan Blinken ayrıca ABD'nin Libya'da siyasal çözüm çabalarına uluslararası anlamda katılımı artırma taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.