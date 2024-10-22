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        Haberler Dünya Blinken ile Netanyahu arasında esir takası ve ateşkes görüşmesi | Dış Haberler

        Blinken ile Netanyahu arasında esir takası ve ateşkes görüşmesi

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasının gerçekleştirilmesi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes vurgusu yaptığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:20 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:20
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        Esir takası ve ateşkes görüşmesi
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        ABD Dışişleri Bakanlığından Netanyahu ile Blinken'ın Batı Kudüs'te yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Görüşmede, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasındaki esir takası, Gazze'deki insani durum ve Hizbullah-İsrail çatışması gibi konuların ele alındığı belirtildi.

        Blinken'ın Netanyahu'ya, "Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail ordusunca düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden yararlanarak" esir takası ve Gazze'de ateşkese varılmasını vurguladığı paylaşıldı.

        "İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE OLAN SARSILMAZ BAĞLILIĞINI YENİDEN TEYİT ETTİ"

        Bakan Blinken'ın ayrıca İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını artırmak ve yardımların Gazze genelindeki sivillere ulaşmasını sağlamak için ek adımlar atması gerektiğini söylediği ifade edildi.

        Lübnan'daki duruma diplomatik çözüm bulunmasına yönelik çabaların da ele alındığı görüşmede Blinken'ın "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit ettiği" kaydedildi.

        Fotoğraf: AP

        Blinken, Hamas lideri Sinvar'ın İsrail saldırısında Gazze'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından başlayan Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak İsrail'e gelmişti.

        Bu tur kapsamında Blinken'ın İsrail ile Hamas arasında kopan esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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