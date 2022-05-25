Blinken, Paşinyan ile telefonda görüştü 0:00 / 0:00

AA

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Blinken ile Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki diyalogun devam etmesinin önemine işaret eden Blinken, Güney Kafkasya'da barışa doğru giden pozitif ivmeden de memnun olduklarını dile getirdi.

AA'nın haberine göre; Blinken ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin de bölge barışı, istikrarı ve refahı için önemine dikkati çekti.