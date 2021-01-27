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Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde 5'inci Türk şirket oldu

Yapı Kredi, 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdiğini duyurdu. Endekse ilk kez dâhil olan bankanın, Türkiye’den endekse girebilen 5 şirket arasında yer aldığı belirtildi. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olarak, kadın çalışan oranında sektörde öncülüğümüzü çok uzun yıllardır sürdürüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda atılan adımları, özel sektör ve kamunun doğal bir sorumluluğu olarak görüyoruz" dedi

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde 5'inci Türk şirket oldu
HABERTURK.COM

Cinsiyet eşitliği konusunda tarihsel olarak uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atan Yapı Kredi, 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdiğini duyurdu. Endekse ilk kez dâhil olan Yapı Kredi'nin, Türkiye’den endekse girebilen 5 şirket arasında yerini aldığı kaydedildi

Yapılan açıklamaya göre, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi kapsamında raporlama yapan halka açık şirketler, kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere beş alanda değerlendiriliyor. Bu beş alandaki performans ve şeffaflıkları çerçevesinde belli bir skorun üstünde not alan şirketler endekse dâhil olabiliyor. Yapı Kredi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptığı çalışmaları kapsamında endekste hem küresel hem de sektörel ortalamanın üstünde performans gösterdiği belirtildi.

Türkiye'nin her anlamda çok daha hızlı ve sağlıklı gelişmesinin yolunun toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiğini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olarak, kadın çalışan oranında sektörde öncülüğümüzü çok uzun yıllardır sürdürüyoruz. ‘Eşitliğin önündeki en büyük engel, uygulamalarda eşitliği destekleyecek yaklaşım ve süreçlerin olmamasıdır’ bakış açısı ile hareket ediyoruz. Bankamızdaki kadın çalışan oranının yüksek olmasında bu yaklaşımın büyük etkisi var. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda atılan adımları, özel sektör ve kamunun doğal bir sorumluluğu olarak görüyoruz" dedi.

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