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BM: 11 yılda İsrail'in Gazze bütçesine zararı 16.7 milyar dolar

Birleşmiş Milletler, 2007-2018 döneminde İsrail'in Gazze'yi uzun süreli kapatmasının ve askeri operasyonlarının Gazze bütçesine zararının 16.7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

BM: 11 yılda İsrail'in Gazze bütçesine zararı 16.7 milyar dolar
HABERTURK.COM / AA

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD),'İsrail işgalinin Filistin halkına maliyeti: Kapatılan Gazze Şeridi ve kısıtlamalar' başlıklı raporu açıklandı.

Rapora göre, dünyanın en yüksek işsizlik oranlarından biri Gazze'de ve halkın yarısından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Gazzelilerin çoğunun temiz suya, düzenli ve güvenilir elektrik kaynağına ve hatta elverişli bir kanalizasyon sistemine de erişimi yok.

Raporda, İsrail'in Gazze'ye ablukasının sonucu olarak bölgenin uzun süreli kapalı kalması ve askeri operasyonların Gazze ekonomisine büyük darbe indirdiği detaylı şekilde yer aldı.

Buna göre, Gazze bütçesi İsrail'in bu politikalarından dolayı 2007-2018 döneminde 16.7 milyar dolar zarara uğradı.

Raporda, bu rakamın Gazze'nin 2018 gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) altı katına veya Filistin GSYİH'sinin yüzde 107'sine tekabül ettiği tahmininde bulunuldu.

Raporda, İsrail'in kapatma ve askeri operasyonlarının olmaması durumunda Gazze'de 2017'de yüzde 56 olan yoksulluk oranının sadece yüzde 15'te kalabileceği belirtildi.

'GAZZE'Yİ ACİLEN AÇIN' ÇAĞRISI

Halkın işgal altındaki Filistin topraklarında ve tüm dünya ile serbestçe ticaret yapabilmesi adına, Gazze'nin kapatılmasına acil son verilmesi gerektiği vurgulanan raporda, İsrail'e ayrıca, Filistinlilerin ticaret, tıbbi bakım, eğitim, eğlence ve aile bağları gibi temel haklardan yararlanabilmesi adına serbest dolaşım hakkının acilen iade edilmesi çağrısı yapıldı.

Raporda, Haziran 2007'den bu yana, Gazze'nin Hamas tarafından kontrol edilmesinin ardından 2 milyon Filistinlinin Gazze şeridinin 365 kilometrelik alan içinde uzun süre kapalı kaldığına dikkat çekildi.

Daha da kötüsü bölgenin 2018'den bu yana İsrail'in üç büyük askeri operasyonuna dayanmak zorunda bırakıldığına vurgu yapılan raporda, "Sonuç, Gazze'nin bölgesel ekonomisinin neredeyse çöküşü ve bunun Filistin ekonomisinden ve dünyanın geri kalanından izolasyonu oldu." ifadesine yer verildi.

İSRAİL'İN 'PERİYODİK ASKERİ MÜDAHALELERİNE' TEPKİ

UNCTAD raporuna göre, 2007-2017 yılları arasında Gazze'nin yoksulluk oranı yüzde 40'tan yüzde 56'ya ve yoksulluğu ortadan kaldırmanın yıllık asgari maliyeti de 209 milyon dolardan 838 milyon dolara çıktı.

Raporu değerlendiren UNCTAD'ın Küreselleşme Bölümü ve Kalkınma Stratejileri Direktörü Richard Kozul-Wright, "Gazze ile ilgili olan şey, tüm ekonominin kayıt dışı olması" ifadesini kullandı.

Kozul-Wright, İsrail'in Gazze ablukasının doğası ve 'periyodik askeri müdahaleler' nedeniyle bu durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

UNCTAD'ın temmuz ayında yayımladığı başka bir raporda da 2000-2017 döneminde İsrail işgalinin Filistin bütçesine zararının 47.7 milyar dolar olduğu bildirilmişti.

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