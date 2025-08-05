BM'den Gazze uyarısı: Felaket olur

Birlemiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarını Gazze'nin tamamına yayma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada "İsrailin askeri operasyonlarını Gazze Şeridinin tamamına yayma ihtimali son derece endişe verici ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçları olur." ifadesini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANDAN İŞGAL ÇAĞRISI

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze Şeridi'ni "tamamen işgal" etmekten başka seçenekleri kalmadığını iddia etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın isimlerden Bakan Zohar, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu.

Zohar, esirlerin hayatını "kesinlikle tehlikeye atacağını" kabul etmekle birlikte yine de Gazze'yi tamamen işgal etmeleri gerektiğini söyledi.

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Gazze Şeridi'nin geleceğine kendilerinin karar vermesi gerektiğini savunan Zohar, "Başbakan Netanyahu, nihai kararını verdiğinde kameraların karşısına geçip bunu İsrail vatandaşlarına açıklayacak." diye konuştu.

Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiği aktarılan Başbakan Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrailli esirleri tehlikeye atacağı gerekçesiyle Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi ve tamamen işgal edilmesi planına karşı çıktığı öne sürülen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in tutumuna ilişkin soru üzerine Zohar, "Askeri komuta kademesi operasyonel bir liderliktir, karar alıcı bir liderlik değildir. Kararı veren siyasi liderliktir." dedi.