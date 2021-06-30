BM Genel Sekreteri’nden ABD’ye çağrı 0:00 / 0:00

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimine, Tahran'ın nükleer silah geliştirmesini durdurmayı amaçlayan 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması uyarınca İran’a yönelik yaptırımları kaldırması veya feragat etmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bir raporda Guterres, ABD ve İran arasında petrol ticaretine ilişkin muafiyetleri uzatmaya ve nükleer silahların yayılmasını önleme projeleri için muafiyetleri tamamen yenilemeye" çağırdı.

15 üyeli konsey, İran, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin arasındaki 2015 tarihli nükleer anlaşmayı canlandırmaya ve kararın uygulanmasına yönelik görüşmelerde bulunacak.

BM Genel Sekreteri’nin çağrısı, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan ve nükleer anlaşmayı canlandırmak için yürütülen görüşmelerin tam ortasında geldi.

Bu kapsamda, İran’a yönelik birçok dış yaptırımların kaldırılması karşılığında İran, nükleer programını kısıtlamayı kabul edecek.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de anlaşmayı terk etti ve İran’a yönelik sert yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Yaptırımlar, Tahran'ın 2019'da nükleer sınırları ihlal etmeye başlamasına neden olmuştu.