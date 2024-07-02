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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 02.07.2024 - 20:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar...

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "HER İKİ ARKADAŞIMIZLA YAKIN TEMAS HALİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Her iki bakanımızın da seleflerinden devraldıkları hizmet bayrağını çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Mehmet Özhaseki kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize emek, fedakârlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum. Her iki arkadaşımızla inşallah yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz.

        "TÜM PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Bayram tatilinin 9 gün olması, okulların da kapanmasıyla vatandaşlarımız memleketlerine, tatil bölgelerine gönül huzuruyla seyahat etti. Vatandaşlarımızın yolculuklarını güven ve huzur içinde gerçekleştirmesini temin etmek için çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Vatanımızın bekası, insanlarımızın güvenliği için yurt dışı ve yurt içinde kahramanca görev yapan askerlerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

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        "YEŞİL VATANI 7 GÜN 24 SAAT GÖZETLİYORUZ"

        Çeşitli nedenlerden kaynaklanan anız ve orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'ndaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaz mevsiminin her geçen yıl sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Ülkemizin akciğerlerini yakan felaketlere baktığımızda ihmal ve kastı görüyoruz. Bölücü terör örgütün de orman yangınları yaktığını biliyoruz. Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık. 26 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracılığı ile bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Üzerindeki ekipmanları da en ileri teknolojiyle yeniledik. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mızla yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. 776 kulemizle ormanlarımızı sürekli takip ediyoruz. İlk defa dönemimizde yapılan havuz ve göletle araçlarımızın su ihtiyacını hızla karşılıyoruz. Yapay zeka tabanlı sistemler başta olmak üzere pekçok teknolojik imkanlar gücümüze güç katmaktadır. Gece gündüz demeden yangınlara karşı cansiperhane mücadele eden bütün kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yaz sıcaklarının artık çok yoğun yaşandığı günlere girdik. En ufak ihmalin büyük zararlara sebep olacağını unutmayalım.

        Ayrıntılar geliyor...

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